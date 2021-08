Il primo messaggio di Gaetano Curreri dopo il ricovero | “Questo figlio di p* lo abbiamo sconfitto”

(Di sabato 7 agosto 2021) Arrivano oggi sui social le prime parole diCurrreriild’urgenza in ospedale. Il cantante degli Stadio si palesa e si mostra in foto per ringraziare tutti per il supporto e il grande affetto che gli giunge da ogni angolo della penisola. Ringrazia i suoi soccorritori, le prime persone che lo hanno aiutato salendo sul palco quando ha accusato un malore durante il concerto che stava tenendo con il gruppo a San Benedetto del Tronto. “Anchegrandedi put***a l’”, è ildi ...

Advertising

ScuolaChest : RT @BiloFausto: I talebani conquistano il primo capoluogo di provincia (e questa mattina il secondo). Uno dei nostri ex interpreti con i ca… - PalermoToday : Elezioni comunali, Scarpinato tira il freno nel centrodestra: 'Fratelli d'Italia primo partito'… - CarloCornalba : RT @BiloFausto: I talebani conquistano il primo capoluogo di provincia (e questa mattina il secondo). Uno dei nostri ex interpreti con i ca… - alexbiu68 : Amo chi fa il primo passo, chi rischia. Chi se ne fotte dell’orgoglio. Dei giudizi degli altri. Della paura. E que… - giuliafederico8 : RT @vevafra: Mi sono svegliata ho letto il primo messaggio il tuo credito è esaurito Il secondo la tua bolletta della luce è in scaduta Il… -

Ultime Notizie dalla rete : primo messaggio

OptiMagazine

Ilè stato Leonardo. Per un mese e mezzo mi ha chiamato tutti i giorni al telefono per ... "Ho fatto tutta la Coppa America 2011 svegliandomi con unsuo. Ha funzionato perché più passava ...Il: con l'obbligo del pass per chi non è vaccinato diventa obbligatorio il tampone; ma se è ... o addirittura il vaccino obbligatorio, passi il"liberi tutti", e che non c'è più bisogno ...Alessia Marcuzzi è una conduttrice che trovo oltremodo simpatica, qui non c’è alcun giudizio ma unicamente un’analisi. Non so se abbia fato ricorso alla chirurga estetica e non mi importa, come non im ...Il portale del Leone è un evento cosmico, che ogni anno si realizza tra fine luglio e i primi di agosto. Il responsabile di ciò sarebbe Sirio ...