Il piano bipartisan sulle infrastrutture: vittoria per Biden ma anche per i repubblicani? (Di sabato 7 agosto 2021) “repubblicani, non cedete—i Patrioti non dimenticheranno mai! Se questa misura va in porto, un sacco di primarie vi aspettano”. Con queste parole fra consigli e minacce Donald Trump ha cercato di dissuadere i senatori repubblicani dal votare a favore della proposta bipartisan sulle infrastrutture negoziata da cinque senatori democratici e altri cinque repubblicani. L'ex presidente ha continuato attaccando Mitch McConnell, leader della minoranza repubblicana nella Camera Alta, accusandolo di essere un “perdente” e di fare il gioco dell'estrema sinistra democratica. Trump nella sua ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 7 agosto 2021) “, non cedete—i Patrioti non dimenticheranno mai! Se questa misura va in porto, un sacco di primarie vi aspettano”. Con queste parole fra consigli e minacce Donald Trump ha cercato di dissuadere i senatoridal votare a favore della propostanegoziata da cinque senatori democratici e altri cinque. L'ex presidente ha continuato attaccando Mitch McConnell, leader della minoranza repubblicana nella Camera Alta, accusandolo di essere un “perdente” e di fare il gioco dell'estrema sinistra democratica. Trump nella sua ...

