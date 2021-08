Il Napoli chiede Estupinan al Villareal | decisa la formula

Leggi su napolipiu

(Di sabato 7 agosto 2021) Ilha chiesto Pervisal. Il club azzurro vuole trovare un terzino sinistro per assecondare le richieste di Luciano Spalletti. Il club deve dare un occhio anche al bilancio che è la vera priorità di Aurelio De Laurentiis, attentissimo alla questioni finanziarie. Ecco perché Cristiano Giuntoli non ha ancora affondato il colpo e sta cercando lagiusta per prendere un terzino. Ilalha chiestoin prestito. Il terzino dell’Ecuador è stato uno dei migliori di tutta la Copa America e secondo As il club di De Laurentiis ...