Il ministro Bianchi: 'Il green pass non è uno schiaffo al personale della scuola' (Di sabato 7 agosto 2021) Le cose potrebbero essere tranquille: uno si vaccina, protegge se stesso e gli altri e la pianta di confondere la libertà con l'egoismo e il diritto a infettare il prossimo. "Ho appena incontrato i ...

petergomezblog : Caos scuola, il ministro Bianchi fa rimpiangere la Azzolina? - MichelaRoi : RT @ultimenotizie: Le sanzioni per i prof senza #Greenpass. 'Non è uno schiaffo al personale scolastico', assicura il ministro dell'Istruzi… - ultimenotizie : Le sanzioni per i prof senza #Greenpass. 'Non è uno schiaffo al personale scolastico', assicura il ministro dell'Is… - iLoveFiom : RT @collettiva_news: A 77 giorni dal patto per la #Scuola le risposte non sono adeguate. Così @cgilnazionale e @FLCCGIL nell'incontro col m… - filidifumetto : RT @MilaSpicola: Il ministro Bianchi dice che le classi pollaio sono “solo” il 3% delle classi: più di 200.000 studenti per i quali il diri… -