Il medagliere e lo sport dimenticato (Di domenica 8 agosto 2021) Qui, come in altri campi, i bagliori delle “eccellenze” conquistate in pochi febbrili giorni lasciano in secondo piano le esigenze e gli obiettivi di una politica popolare per lo sport. Una politica capace di promuovere e sostenere una capillare cultura del movimento, trasversale alle classi sociali, che porti le opportunità nei centri come nelle periferie, nelle grandi e nelle piccole città e paesi, nelle scuole di élite come in quelle più marginali. La pratica sportiva ha importanti effetti inclusivi, specie … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 8 agosto 2021) Qui, come in altri campi, i bagliori delle “eccellenze” conquistate in pochi febbrili giorni lasciano in secondo piano le esigenze e gli obiettivi di una politica popolare per lo. Una politica capace di promuovere e sostenere una capillare cultura del movimento, trasversale alle classi sociali, che porti le opportunità nei centri come nelle periferie, nelle grandi e nelle piccole città e paesi, nelle scuole di élite come in quelle più marginali. La praticaiva ha importanti effetti inclusivi, specie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SkyTG24 : Il medagliere azzurro di #Tokyo2020 oggi si arricchisce di 3 splendidi ori con Palmisano nella marcia, Busà nel kar… - SkyTG24 : Abraham #Conyedo è medaglia di #bronzo nella lotta libera, categoria 97 kg e la medaglia n°39 per l'Italia a… - SkyTG24 : Tokyo 2020, il medagliere della penultima giornata ?? Abraham Conyedo, lotta libera, 97 kg Tutte le medaglie… - giuuuliett : RT @mssrmoonyy: non so se la gente si rende conto di quanto i nostri atleti siano dei cazzo di eroi a portare l’italia tra i primi dieci de… - AleGnocchi : RT @MarcoMariani_IT: Serve un oro per essere sicuri, un argento per starle sotto, ma più in alto, o che prendano solo un argento nella fina… -