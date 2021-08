Il giornale inglese che ci è rimasto malissimo per l’oro all’Italia nella staffetta 4×100 (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo la telecronaca inglese diventata virale per la “disperazione” del cronista all’ arrivo di Tortu il titolo del Daily Mail sull’oro all’Italia alla staffetta 4×100 è particolarmente gustoso. Il giornale inglese che ci è rimasto malissimo per l’oro dell’Italia nella staffetta 4×100 Il Daily mail ieri ha probabilmente avuto un picco di visite provenienti dall’Italia. Erano tutte le persone che sono andate a guardare di persona, come gli umarell al ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo la telecronacadiventata virale per la “disperazione” del cronista all’ arrivo di Tortu il titolo del Daily Mail sulallaè particolarmente gustoso. Ilche ci èperdell’ItaliaIl Daily mail ieri ha probabilmente avuto un picco di visite provenienti d. Erano tutte le persone che sono andate a guardare di persona, come gli umarell al ...

Advertising

RattaBagatta : @jotake25 Cmq il giornale francese riporta quanto scritto dal giornale inglese - maaxxx95 : @SaraccoLaura @EdoardoScordo @andreapurgatori 'un solo giornale inglese' Che è come dire che ogni articolo di libero è 'gli italiani' - ehimatii : chiellini che strozza l’inglese addirittura su un giornale inglese fantastico tutto ciò #giochiolimpici - esperonews : Al Giornale di Cefalù, Social Influencer con la passione per la lingua inglese - lemonfromRome : @capuanogio Bastava leggere un giornale cinese in lingua inglese per capire che finiva così. La politica del PCC su… -