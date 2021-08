Il fidanzato di Federica Panicucci è brutto | la conduttrice risponde sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 7 agosto 2021) Tra i tantissimi complimenti pere il suosuispuntano anche le critiche, i commenti di cattivo gusto. Marco Bacini ha cambiato la vita delladi Mattino 5, dopo la separazione da Fargetta è sbocciato l’amore con il manager che da cinque anni è con lei.è bellissima, sempre perfetta, fa di tutto per mostrare quanto è in forma, adora come tutte le donne i complimenti, gli applausi, ma guai a dirle che il suo. E’ davvero un commento di cattivo gusto e non è ...