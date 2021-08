Il Coni sborserà 6 | 6 milioni di euro per premiare i medagliati di Tokyo

Leggi su agi

(Di sabato 7 agosto 2021) AGI - La pioggia di medaglie azzurre alle Olimpiadi didovrebbe costare alcirca seie 600mila. Per questa edizione dei Giochi sono stati infatti aumentati del 20% lordo i premi per gli atleti italiani che salgono sul podio, portandoli a 180milaper l'oro, 90mila per l'argento e 60mila per il bronzo. Calcolando anche le competizioni di squadra come staffette ed equipaggi del canottaggio, le 39 medaglie azzurre si traducono in 66 premi, di cui 18 per l'oro, 16 per l'argento e 32 per il bronzo. Per le medaglie più nobili ci sarà quindi una spesa di tree ...