I successi olimpici dell’Italia risicati in un “boxino” a fondo pagina sul Fatto Quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia dell’atletica è entrata nella storia. Le medaglie d’oro di Marcell Jacobs (100 metri), di Gianmarco Tamberi (salto in alto), di Massimo Stano e Antonella Palmisano (20 km di marcia, rispettivamente maschile e femminile) e della staffetta 4X100 maschile (Patta-Jacobs-Desalu-Tortu) rappresentano un record per la nostra federazione. Cinque vittorie olimpiche in una sola edizione dei Giochi. Numeri cha hanno permesso al medagliere azzurro di arrivare a quota 38 (finora), superando quel primato (36) di podi toccato a Roma nel 1960 e Los Angeles 1932. Insomma, venerdì 6 agosto è stata un a giornata storica per lo sport italiano, ma Il Fatto Quotidiano ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia dell’atletica è entrata nella storia. Le medaglie d’oro di Marcell Jacobs (100 metri), di Gianmarco Tamberi (salto in alto), di Massimo Stano e Antonella Palmisano (20 km di marcia, rispettivamente maschile e femminile) e della staffetta 4X100 maschile (Patta-Jacobs-Desalu-Tortu) rappresentano un record per la nostra federazione. Cinque vittorie olimpiche in una sola edizione dei Giochi. Numeri cha hanno permesso al medagliere azzurro di arrivare a quota 38 (finora), superando quel primato (36) di podi toccato a Roma nel 1960 e Los Angeles 1932. Insomma, venerdì 6 agosto è stata un a giornata storica per lo sport italiano, ma Il...

Advertising

Quirinale : #Tokyo2020 #Mattarella: “grande apprezzamento e soddisfazione per i due ori olimpici di oggi. Questi successi nell’… - Coninews : Un viaggio nel cuore dei successi dell'#ItaliaTeam in un'edizione dei Giochi da record. ????? Con Carlo #Mornati, Ca… - CFNFMCalcio : RT @Quirinale: #Tokyo2020 #Mattarella: “grande apprezzamento e soddisfazione per i due ori olimpici di oggi. Questi successi nell’#atletica… - AppostaMi : RT @faberpiredda: dopo i successi olimpici, un altro valido atleta onora i colori delle fiamme oro a Roma nel thriatlon, primeggiando in: g… - zan62 : RT @faberpiredda: dopo i successi olimpici, un altro valido atleta onora i colori delle fiamme oro a Roma nel thriatlon, primeggiando in: g… -

Ultime Notizie dalla rete : successi olimpici Ravenna, l'assessore Fagnani premia Sofia Ceccarello di ritorno dai Giochi olimpici di Tokyo ...Fagnani ha partecipato alla festa in onore di Sofia Ceccarello di ritorno dai Giochi olimpici di ...che sarà tua anche la prossima olimpiade e ti faccio fin da ora i miei più cari auguri per successi e ...

Tokyo, ovvero, C'è un'altra Italia? A oggi 7 agosto, gli atleti italiani hanno superato, per medaglie e vittorie, i successi olimpici che datavano dal 1932 e dal 1960. Faremo meglio i conti alla fine, ma intanto pare evidente che a Tokyo, come a Londra il mese scorso, sta comparendo un'altra Italia. Ora nessuno ...

Successi olimpici, Lonfernini: “Sarà grande festa” San Marino Rtv Tuttosport - Trionfo azzurro È interamente dedicata ai successi degli italiani a Tokyo 2020 l'apertura odierna di Tuttosport: "Non svegliateci", titola a caratteri cubitali il quotidiano. Trionfo ...

Atletica, il trionfo italiano alle Olimpiadi: la mappa delle medaglie e le 100 scuole che sfornano campioni Dalla provincia vengono i nuovi atleti azzurri che a Tokyo hanno imposto il loro talento e la qualità della gestione tecnica ...

...Fagnani ha partecipato alla festa in onore di Sofia Ceccarello di ritorno dai Giochidi ...che sarà tua anche la prossima olimpiade e ti faccio fin da ora i miei più cari auguri pere ...A oggi 7 agosto, gli atleti italiani hanno superato, per medaglie e vittorie, iche datavano dal 1932 e dal 1960. Faremo meglio i conti alla fine, ma intanto pare evidente che a Tokyo, come a Londra il mese scorso, sta comparendo un'altra Italia. Ora nessuno ...È interamente dedicata ai successi degli italiani a Tokyo 2020 l'apertura odierna di Tuttosport: "Non svegliateci", titola a caratteri cubitali il quotidiano. Trionfo ...Dalla provincia vengono i nuovi atleti azzurri che a Tokyo hanno imposto il loro talento e la qualità della gestione tecnica ...