I successi olimpici dell’Italia risicati in un “boxino” a fondo pagina sul Fatto Quotidiano

(Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia dell’atletica è entrata nella storia. Le medaglie d’oro di Marcell Jacobs (100 metri), di Gianmarco Tamberi (salto in alto), di Massimo Stano e Antonella Palmisano (20 km di marcia, rispettivamente maschile e femminile) e della staffetta 4X100 maschile (Patta-Jacobs-Desalu-Tortu) rappresentano un record per la nostra federazione. Cinque vittorie olimpiche in una sola edizione dei Giochi. Numeri cha hanno permesso al medagliere azzurro di arrivare a quota 38 (finora), superando quel primato (36) di podi toccato a Roma nel 1960 e Los Angeles 1932. Insomma, venerdì 6 agosto è stata un a giornata storica per lo sport italiano, ma Il...

L'estate 2021 dello sport italiano sarà ricordata per i successi nel calcio e alle Olimpiadi, soprattutto quelli dei velocisti azzurri.