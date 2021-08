I ragazzi d'oro della 4x100 a Casa Italia: segui la DIRETTA (Di sabato 7 agosto 2021) Patta, Jacobs, Desalu, Tortu: dopo aver trionfato nella staffetta 4x100, sono loro i protagonisti di giornata a Casa Italia Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Patta, Jacobs, Desalu, Tortu: dopo aver trionfato nella staffetta, sono loro i protagonisti di giornata a

Advertising

chetempochefa : “Prima di entrare in pista ci siamo promessi di vincere l’oro. Siamo un bel gruppo: il centesimo che ha fatto la di… - fanpage : AZZURRI NELLA STORIA ?? Oro nella staffetta #4x100m, con il quartetto delle meraviglie composto da Lorenzo Patta, Ma… - noemiofficial : Quel centesimo che ci rende i più veloci del mondo! Grazie Ragazzi per questo ORO! ?? #Athletics #4x100m #Tokyo2020 - Valeria76ad : RT @Masse78: MEDAGLIA D’ORO ANCHE NELLA STAFFETTA, SIAMO I PIÙ VELOCI AL MONDO, CHE ESTATE RAGAZZI. RECORD DI MEDAGLIE NELLA STORIA DELLE… - 5H1014 : RT @chetempochefa: “Prima di entrare in pista ci siamo promessi di vincere l’oro. Siamo un bel gruppo: il centesimo che ha fatto la differe… -