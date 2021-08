I giovani che combattono la psoriasi, De Pità: «Per vergogna trascurano le cure, ma le soluzioni ci sono. Non bisogna scoraggiarsi» (Di sabato 7 agosto 2021) 125 milioni di persone nel mondo, 3 milioni in Italia, di cui la maggior parte tra i 20 e i 40 anni. sono i numeri della psoriasi, patologia cronica della pelle, ma non solo, che nel periodo di pandemia si è nutrita di stress e depressione da restrizioni e lockdown. I giovani sono senza dubbio i più colpiti. Pazienti silenti e vergognosi, spesso trascurano terapie fondamentali. A fare luce su realtà ancora troppo invisibili è la professoressa Ornella De Pità, dermatologa e direttrice della Struttura complessa dell’ospedale Cristo Re di Roma. Professoressa, di cosa soffrono esattamente ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) 125 milioni di persone nel mondo, 3 milioni in Italia, di cui la maggior parte tra i 20 e i 40 anni.i numeri della, patologia cronica della pelle, ma non solo, che nel periodo di pandemia si è nutrita di stress e depressione da restrizioni e lockdown. Isenza dubbio i più colpiti. Pazienti silenti e vergognosi, spessoterapie fondamentali. A fare luce su realtà ancora troppo invisibili è la professoressa Ornella De, dermatologa e direttrice della Struttura complessa dell’ospedale Cristo Re di Roma. Professoressa, di cosa soffrono esattamente ...

Advertising

vascorossi : Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. Fenomeno più unico che raro… Valentino resta in giro..… - borghi_claudio : Ma quelli che attaccano il bravissimo on. @AlexBazzaro perché non si è vaccinato che problemi hanno? Ma lo sanno ch… - borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - prest0nlogan : RT @rakyhARTness: In un Paese dove NON si investe sulla ricerca, sui giovani e sullo sport le vittorie che stiamo ottenendo dovrebbero far… - Annafbb : @marco_sampietro Facile: ha veri programmi sportivi che partono dalle scuole primarie, accompagna i suoi giovani e… -