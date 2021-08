Hyundai Kona Hybrid: motore, prestazioni e prezzo (Di sabato 7 agosto 2021) Carattere e tecnologia per il Suv compatto coreano che monta il motore a benzina 1.6 aspirato da 105 Cv e 147 Nm di coppia affiancato da un motore elettrico da 43 Cv e coppia da 170 Nm. Quest'ultimo ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Carattere e tecnologia per il Suv compatto coreano che monta ila benzina 1.6 aspirato da 105 Cv e 147 Nm di coppia affiancato da unelettrico da 43 Cv e coppia da 170 Nm. Quest'ultimo ...

Hyundai ad agosto raddoppia l'Ecobonus La maxi rottamazione è cumulabile con l'elargizione pubblica per tutti i veicoli aventi diritto, con vantaggi importanti su una vasta gamma di modelli Hyundai, dalla i10 sino al SUV compatto Kona. ...

Hyundai Kona N: motore, consumi, prestazioni e primo contatto su strada - Quattroruote.it Quattroruote Le proposte di Hyundai per migliorare il parco circolante italiano Hyundai raddoppia gli ecobonus per tutti: fino a 6.800 euro per i veicoli top di gamma della casa coreana, dalle city car ai più grandi SUV.

Hyundai: con Maxi Rottamazione, raddoppia l’Ecobonus ad agosto Hyundai ha deciso di rilanciare ad agosto la campagna Maxi Rottamazione che permette di arrivare a raddoppiare l’incentivo governativo per tutti i clienti che rottamano una vettura immatricolata prima ...

