Hockey ghiaccio, confermato coach Greg Ireland: "Avanti insieme verso le Olimpiadi di Pechino 2022" (Di sabato 7 agosto 2021) Mentre prende ufficialmente il via il raduno della nazionale di Hockey ghiaccio, in vista del torneo pre-olimpico di Riga, che potrebbe permettere ai nostri portacolori di staccare il pass per i Giochi Olimpici di Pechino 2022, arriva un'altra importante notizia. Il coach dell'Italia, Greg Ireland, infatti, ha prolungato il proprio contratto e continuerà a condurre la nostra nazionale anche nella prossima annata. "Sono felice di proseguire questo percorso alla guida della Nazionale Italiana, specialmente al termine di una stagione che ci ha visto crescere sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey, Mastini e Valpellice bulldog si potranno scambiare giovani giocatori Mastini Varese Hockey, iscritta al campionato nazionale di hockey su ghiaccio IHL, e Valpellice Bulldogs di Torre Pellice (TO), iscritta al campionato nazionale di hockey su ghiaccio IHL Division 1, hanno raggiunto un accordo ufficiale di Farm Team per la ...

