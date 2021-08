“Ho chiamato le forze dell’ordine”. Tommaso Zorzi costretto alle ‘maniere forti’ (Di sabato 7 agosto 2021) Situazione incredibile quella vissuta da Tommaso Zorzi, che è stato costretto ad avvertite le forze dell’ordine per cercare di risolvere una vicenda clamorosa. Ne ha parlato apertamente con i suoi fan attraverso delle storie pubblicate sul social network Instagram. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ non pensava di dover essere protagonista suo malgrado di questo fatto increscioso e inaspettato. E immediatamente ha ricevuto la massima solidarietà dai suoi follower. Intanto, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono usciti con Armanda ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Situazione incredibile quella vissuta da, che è statoad avvertite leper cercare di risolvere una vicenda clamorosa. Ne ha parlato apertamente con i suoi fan attraverso delle storie pubblicate sul social network Instagram. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ non pensava di dover essere protagonista suo malgrado di questo fatto increscioso e inaspettato. E immediatamente ha ricevuto la massima solidarietà dai suoi follower. Intanto,Stanzani sono usciti con Armanda ...

Advertising

ItaTvfan : @diceNiNi quindi x il suo ragionamento ....ora dovremo dire alle Forze dell'Ordine di smettere di fare il loro LAVO… - Undermyskin888 : @LuciTheWeirdCat spero che il titolare abbia registrato tutto e chiamato le forze dell'ordine - andal68 : @WomanWithPen @UranoRebel @davidefaraone @SimoneAlliva Addirittura? Avete chiamato le forze dell'ordine? Il furto è… - caroletta71 : RT @luteleg: @Dania Ha fatto benissimo. Resta da capire come mai debba provvedere un cittdino e non le forze dell'ordine che comunque qualc… - luteleg : @Dania Ha fatto benissimo. Resta da capire come mai debba provvedere un cittdino e non le forze dell'ordine che com… -