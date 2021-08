Highlights Francia-Usa 82-87, finale oro basket maschile Tokyo 2020 (VIDEO) (Di sabato 7 agosto 2021) Gli Highlights di Francia-Stati Uniti, match valevole per la finale per la medaglia d’oro del torneo di basket maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in cui gli uomini guidati da coach Gregg Popovich si sono laureati campioni olimpici per l’ennesima volta sconfiggendo i transalpini. Tra i principali protagonisti della sfida sempre il fuoriclasse dei Brooklyn Nets, Kevin Durant. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Glidi-Stati Uniti, match valevole per laper la medaglia d’oro del torneo diai Giochi Olimpici di, in cui gli uomini guidati da coach Gregg Popovich si sono laureati campioni olimpici per l’ennesima volta sconfiggendo i transalpini. Tra i principali protagonisti della sfida sempre il fuoriclasse dei Brooklyn Nets, Kevin Durant. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

