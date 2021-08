Hellas Verona | il sogno è Lapadula | gli ostacoli al buon esito della trattativa

(Di sabato 7 agosto 2021) Il calciomercato degli scaligeri attende queste ultime due settimane per ultimarsi in modo definitivo. Eusebio Di Francesco, mister arrivato nei primi giorni estivi dopo essere stato esonerato dal Cagliari, vorrebbe consegnati gli ultimi pezzi di un mercato che dove portare sotto al balcone di Romeo e Giulietta un’altra, tranquilla, salvezza. Le ultime voci vorrebbero l’sulle tracce di Gianluca, attaccante sotto contratto con il Benevento che ha disputato unaa Serie A con la Strega e, soprattutto, una grande Copa America con il suo Perù. Dopo queste ottime prestazioni, le quotazioni ...

Grande attesa per il fischio d'inizio di Sampdoria -, match amichevole in programma alle 19:00 di sabato 7 agosto nella cornice dello stadio Fortunati. Una sfida che è già un assaggio della prossima Serie A, con Eusebio Di Francesco che ...... in caso di qualificazione, di affrontare l'al "Bentegodi" nel turno successivo. Oggi per le aquile la fine del ritiro di Moccone: domani la partenza e dopo il match il ritorno in ...È stato presentato ufficialmente lo scorso 5 agosto, nella sede dell’Hellas Verona, Lorenzo Montipò, il nuovo portiere del club gialloblù, che subentra a Silvestri, andato all’Udinese. «Sono contento ...Tutto pronto per la nuova stagione di Serie A. I club che ne fanno parte, tra ritiri ed operazioni di calciomercato, si stanno avvicinando sempre di più a quel che sarà l’annata calcistica 2021-2022.