Green pass, Speranza: 'Nelle ultime 24 ore scaricati 6,7 milioni di certificati'

Nelle ultime 24 ore sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green pass. E' quanto scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza commentando: 'E' il segno della grande collaborazione'

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Università senza green pass: cosa non possono fare gli studenti Senza Green pass non si potrà accedere alle università o fare gli esami . La certificazione verde sarà indispensabile per il rientro in aula di tutti gli studenti universitari italiani; questa la posizione ...

Governo, triplo schiaffo preventivo di Draghi a Salvini. INSIDE Triplo schiaffo (non casuale) di Mario Draghi alla Lega: Green Pass, reddito di cittadinanza e migranti. Tre sberle che fanno male. Raccontano in Parlamento che Matteo Salvini, visto il semestre bianco che impedisce di andare alle elezioni anticipate fino a ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass, spuntano su Telegram le mappe dei locali che non lo richiedono Spuntano su Telegram le mappe dei locali che non richiedono il Green Pass Covid-19. Il tutto rientra nel movimento 'Aperti e Liberi'.

Da venerdì accesso a musei, biblioteche e archivi a Trieste con il green pass Il Comune di Trieste ricorda che, come disposto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, a partire da venerdì 6 agosto 2021 per l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è ...

