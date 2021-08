Green pass scuola, Bianchi: “Non è schiaffo al personale” (Di sabato 7 agosto 2021) “Il Green pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così”. E’ quanto sottolinea in un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi riferendosi alle dichiarazioni della Uil secondo cui imporre il Green pass per decreto è “uno schiaffo al personale”. Ribadisce che c’è stata “una risposta straordinaria del personale della scuola, che al 90% ha aderito alla vaccinazione su base ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) “Ilnon è assolutamente unoaldellae mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così”. E’ quanto sottolinea in un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Istruzione Patrizioriferendosi alle dichiarazioni della Uil secondo cui imporre ilper decreto è “unoal”. Ribadisce che c’è stata “una risposta straordinaria deldella, che al 90% ha aderito alla vaccinazione su base ...

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - nicolettamasell : Green pass, Corbelli definisce ignobile la caccia contro i non immunizzati della scuola - ilnatta : RT @borghi_claudio: Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scriverla.… -