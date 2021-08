Green pass, Salvini “Abbiamo salvato agosto per milioni di famiglie” (Di sabato 7 agosto 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi lavoriamo per salute e lavoro. Se fosse stato per qualcuno di sinistra ci sarebbe voluto il Green pass per andare in bagno. Abbiamo salvato agosto, evitando problemi a milioni di famiglie, e Abbiamo ottenuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre andranno a scuola senza restrizioni. Contiamo che gli italiani con il loro buonsenso facciano retrocedere il virus in modo che a settembre non ci sia bisogno di quello previsto oggi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze visitando un gazebo per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi lavoriamo per salute e lavoro. Se fosse stato per qualcuno di sinistra ci sarebbe voluto ilper andare in bagno., evitando problemi adi, eottenuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre andranno a scuola senza restrizioni. Contiamo che gli italiani con il loro buonsenso facciano retrocedere il virus in modo che a settembre non ci sia bisogno di quello previsto oggi”. Così il leader della Lega, Matteo, a Firenze visitando un gazebo per la ...

