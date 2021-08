Green pass: occhio alla brutta sorpresa al centro commerciale (Di sabato 7 agosto 2021) Il Green pass è diventato dal 6 agosto uno strumento fondamentale per gli italiani. C’è un caso però che sta sollevando molti dubbi. Vediamolo insieme Dalla giornata di ieri in Italia chi non ha il Green pass non può prendere parte a varie iniziative culturali ma anche della vita quotidiana. Il certificato verde servirà infatti, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 agosto 2021) Ilè diventato dal 6 agosto uno strumento fondamentale per gli italiani. C’è un caso però che sta sollevando molti dubbi. Vediamolo insieme Dgiornata di ieri in Italia chi non ha ilnon può prendere parte a varie iniziative culturali ma anche della vita quotidiana. Il certificato verde servirà infatti, L'articolo proviene da Consumatore.com.

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - VittorioFerram1 : RT @EffeBoccia: Sapevate che i dati che vengono verificati dagli esercenti acquisendo il QR code del vaccinato NON sono criptati? Quello… - svirgola2 : RT @JigginoRuss: In generale l'obbligo del green pass è stato esteso in tutta Italia alle mense per poveri, solo alcune sono attrezzate per… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: decine di migliaia in piazza in Francia Decine di migliaia di francesi stanno sfilando in diverse città del Paese contro l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. Sono almeno 37mila nella regione Provenza - Alpi - Costa Azzurra, da Nizza a Marsiglia, circa 16mila a Parigi in quattro cortei (secondo un sindacato di polizia), 2.500 a Lione. A ...

Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi 7 agosto ... sabato 7 agosto 2021 con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri e i morti nella settimana in cui è diventato obbligatorio il Green Pass con regole ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Piazza Armerina, alla Villa Romana del Casale tamponi ai visitatori senza green pass Da oggi sarà possibile effettuare il tampone antigenico ai turisti non muniti del Green Pass che vorranno accedere alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. "L'Azienda Sanitaria Provinciale di ...

Green pass “da tampone”: in Piemonte oltre 200 farmacie hanno aderito per test a prezzi agevolati Duecento “ok” nel giro di 24 ore, per aprire la strada a una delle due possibili “traiettorie” che portano al Green pass. Non i vaccini, ma i tamponi. Le farmacie piemontesi hanno aderito alle solleci ...

