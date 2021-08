Green pass obbligatorio per docenti e Ata fino al 31 dicembre, confermato: dopo 5 giorni di assenza si perde lo stipendio. Il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale [PDF] (Di sabato 7 agosto 2021) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le misure per il ritorno in classe previsto per settembre. Nel provvedimento è inserito l'obbligo di Green per docenti e Ata a partire dal 1° settembre. L'articolo Green pass obbligatorio per docenti e Ata fino al 31 dicembre, confermato: dopo 5 giorni di assenza si perde lo stipendio. Il testo definitivo in Gazzetta ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 7 agosto 2021) Pubblicato sullail decreto legge con le misure per il ritorno in classe previsto per settembre. Nel provvedimento è inserito l'obbligo dipere Ata a partire dal 1° settembre. L'articolopere Ataal 31disilo. Ilin...

