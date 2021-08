Green pass, Meloni “E' un obbligo vaccinale mascherato” (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Green pass “così come configurato è un obbligo vaccinale mascherato e non una misura di contenimento dell'epidemia. Se il governo ritene che sia necessario l'obbligo vaccinale, se ne deve assumere la responsabilità. Non sarà mica che scelgono l'obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire in caso di problemi?”. Così, in un'intervista a La Stampa, la leader di FdI, Giorgia Meloni. “Mi pare che Draghi sia molto incline a sposare la linea di Speranza e non mi si dica che si deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il“così come configurato è une non una misura di contenimento dell'epidemia. Se il governo ritene che sia necessario l', se ne deve assumere la responsabilità. Non sarà mica che scelgono l', invece che quello di legge, per non dover risarcire in caso di problemi?”. Così, in un'intervista a La Stampa, la leader di FdI, Giorgia. “Mi pare che Draghi sia molto incline a sposare la linea di Speranza e non mi si dica che si deve ...

