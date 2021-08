Green pass: manifestanti a Milano, 'lasciapassare fascista' (Di sabato 7 agosto 2021) Il popolo no Green pass è tornato a manifestare a Milano contro l'obbligo, in vigore da ieri, di esibire il certificato verde dell'avvenuta vaccinazione per sedersi all'interno di bar e ristoranti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Il popolo noè tornato a manifestare acontro l'obbligo, in vigore da ieri, di esibire il certificato verde dell'avvenuta vaccinazione per sedersi all'interno di bar e ristoranti, ...

Advertising

borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - borghi_claudio : Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre e mediaticamente anche allora and… - Giudaska : RT @cremino01: Se trovate un ristorante, un bar, un pub che non chiede il green pass ditemi il nome. Che non ci vado. Grazie - pbecchi : La banalità del male. Al momento non puoi prendere un caffè da seduto senza green pass, ma puoi viaggiare in aereo senza. #greencazz -