Green pass, le trattorie di Napoli: brusco calo di presenze (Di sabato 7 agosto 2021) brusco calo di presenze nel primo giorno del Green pass per la Trattoria Nannì, ristorante napoletano che, come tantissimi altri locali, non dispone di posti all'aperto. Gino De Pompeis, figlio dello chef e responsabile del servizio ai tavoli, scuote il capo con preoccupazione: "Napoli è piena di turisti e fino a giovedi' abbiamo lavorato con numeri significativi. Ieri, a pranzo, nemmeno un cliente. A cena, una trentina di persone, meno della meta' della media abituale". Nel ricevere le telefonate dei potenziali clienti la trattoria Nanni' – con sede in via Tommaso Senise, a pochi ...

