Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass e scuola, il ministro dell'Università: 'Vedremo se obbligare under 18 a vaccinarsi' A poco più di un mese dall'inizio delle lezioni sulla scuola (e sull'università) - in presenza - si scatena una bufera . Tutta colpa del Green pass e dell'ultimo decreto legge sul tema, tra vaccini, obbligo e sanzioni. ' Gli universitari devono vaccinarsi e dare l'esempio a tutta la società - afferma il ministro dell'Università e della ...

Vacanze, è un weekend da bollino nero ... è un weekend da bollino nero Quattro italiani adulti su 10, il 41%, quest'anno hanno scelto agosto per andare in vacanza, con la risalita dei contagi e l'entrata in vigore del green pass, e scatta ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa “E ti vengo a ricercare”, Luca Pugliese e Dario Salvatori omaggiano Franco Battiato a Sturno Lunedì 9 agosto, a Sturno (ore 21.30, piazza Michele Aufiero), prima tappa per E ti vengo a ricercare, spettacolo di canzoni e parole con il musicantautore Luca Pugliese e il critico musicale Dario Sa ...

Palestre in crisi: «Già 4 chiusure e ora l'effetto negativo del certificato verde» PADOVA - Il calo c'è. «Non sappiamo se dipenda dal Green pass o dal caldo, dalle vacanze, dal fatto che abbiamo degli orari ridotti, ma le prenotazioni in questo periodo ...

