Green pass by Draghi? Coercitivo L’attacco dei media vicini a Putin

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - Veg_Markuz : @_Porco__Rosso_ @CamarcaJuri La contestazione ai vaccini e al green pass andrebbe fatta da sinistra e non appiatten… - 1987_Lorenza : Il green pass per i mezzi pubblici a lunga percorrenza dovrebbe essere la prima cosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La Stampa

"Chiediamo al più presto la modifica della norma che prevede sanzioni per i presidi" per il mancato rispetto della normativa sulnella scuola. A dirlo è la segretaria della Cisl Scuola ...La cifra e la determonazione è contenuta un articolo del decretoche introduce l'obbligo della certificazione verde nella scuola, le cui norme sono in vigore da oggi. Non solo, al fine di ...07 ago 2021 - Gli organizzatori: "Una mancanza di rispetto per tutti quanti". La replica della cantante: "Nel decreto legge in vigore non ci sono disposizioni riguardo chi sta lavorando".No Green Pass no party, o meglio niente concerto. È quello che è accaduto alla cantante Petra Magoni, ex moglie del musicista Stefano Bollani, che ha dovuto rinunciare alla sua ...