GP Stiria | ufficiale Raul Fernandez prenderà il posto di Petrucci

(Di sabato 7 agosto 2021) MotoGP 2021 GPRed Bull Ring Spielberg KTM Tech3 Factory Racing – Danilonon sarà più un pilota KTM. Un annuncio che era nell’aria, concheil suo, ma che, opinione personale, è sbagliato nei tempi della comunicazione. La KTM ha infatti annunciato l’ingaggio dello spagnolo durante le FP4 MotoGP, mentre i piloti erano in pista e dopo che interpellato nei giorni scorsi sulla questione, “Petrux” aveva detto di non essere riuscito a parlare con i vertici della casa austriaca. Al momento le porte della MotoGP sembrano chiuse per il rider ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Il pilota spagnolo ritroverà l'attuale team-mate Remy Gardner #RaulFernandez #DaniloPetrucci #MotoGP - motograndprixit : Il pilota spagnolo ritroverà l'attuale team-mate Remy Gardner #RaulFernandez #DaniloPetrucci #MotoGP - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Valentino Rossi, l'annuncio ufficiale del ritiro: ecco le parole del campionissimo nella conferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria ufficiale

Due Ducati davanti a tutti nelle qualifiche del GP: pole di Martin (Pramac) davanti a Bagnaia (team). Terzo tempo per Quartararo. In seconda fila altre due Ducati: 4° Miller, 6° Zarco. Bene l'Aprilia con Aleix Espargaró, partirà 7°. ...... staccato di appena due millesimi, Maverick Vinales , l'altro centauro della Yamaha. ... Moto3: Oncu in pole, la griglia Deniz Oncu conquista la pole position in Moto3 nel GP di. Il ...Le dichiarazioni 'a caldo' rilasciate dai primi tre classificati della classe MotoGP al termine delle qualifiche del GP di Stiria ...MotoGP Gp Stiria Red Bull Ring Spielberg Qualifiche - La pole position del Gran Premio di Stiria classe MotoGP è andata ad un sorprendente Jorge Martin, Ducati Pramac. Sul tracciato del Red Bull Ring ...