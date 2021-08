Google era interessata ad acquisire Epic Games, ma gli autori di Fortnite ne erano ignari (Di sabato 7 agosto 2021) Come sicuramente saprete, nell'agosto 2020, Epic Games sporse denuncia contro Apple riguardo le proprie pratiche di gestione dell'App Store, giudicate "monopolistiche". Il tutto, ovviamente, per via di quanto accaduto con la versione mobile di Fortnite: Epic Games voleva creare un marketplace interno che bypassasse l'App Store e consentisse agli sviluppatori di intascare tutti i proventi, evitando così la "tassa" del 30% che Apple ottiene dalle transazioni monetarie che avvengono in tutte le applicazioni iOS. Il risultato? Apple lo scopre, rimuove il battle royale dall'App Store e Epic fa ... Leggi su eurogamer (Di sabato 7 agosto 2021) Come sicuramente saprete, nell'agosto 2020,sporse denuncia contro Apple riguardo le proprie pratiche di gestione dell'App Store, giudicate "monopolistiche". Il tutto, ovviamente, per via di quanto accaduto con la versione mobile divoleva creare un marketplace interno che bypassasse l'App Store e consentisse agli sviluppatori di intascare tutti i proventi, evitando così la "tassa" del 30% che Apple ottiene dalle transazioni monetarie che avvengono in tutte le applicazioni iOS. Il risultato? Apple lo scopre, rimuove il battle royale dall'App Store efa ...

