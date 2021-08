Gomorra - New Edition: cosa cambia nella nuova versione del film di Matteo Garrone? (Di sabato 7 agosto 2021) Matteo Garrone ha deciso di intervenire su Gomorra e di dare vita a un nuovo montaggio per rendere il film più chiaro, lineare e intellegibile per lo spettatore A inizio 2021, Matteo Garrone ha deciso di rimettere mano al suo Gomorra e di dare vita a Gomorra - New Edition, un nuovo montaggio caratterizzato dalla presenza di sequenze più lineari e intellegibili per gli spettatori. Questa necessità non è nata da vecchie ingerenze della produzione targata Rai Cinema bensì da un interrogativo posto dal figlio a cui il regista romano non è stato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021)ha deciso di intervenire sue di dare vita a un nuovo montaggio per rendere ilpiù chiaro, lineare e intellegibile per lo spettatore A inizio 2021,ha deciso di rimettere mano al suoe di dare vita a- New, un nuovo montaggio caratterizzato dalla presenza di sequenze più lineari e intellegibili per gli spettatori. Questa necessità non è nata da vecchie ingerenze della produzione targata Rai Cinema bensì da un interrogativo posto dal figlio a cui il regista romano non è stato ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: “Gomorra – New edition” su Rai4 (canale 21). A seguire “Il Giallo e la Nera” e la serie “Crimini” de… - RaiQuattro : Alle 21.20 ciclo #ItalianCrimeStories 'Gomorra: New Edition' (2021) la nuova versione del film di Matteo Garrone, l… - PatriziaOrlan11 : RT @RaiQuattro: Sabato alle 21.20 per il ciclo 'Italian Crime Stories 'Gomorra: New Edition' - RaiQuattro : Sabato alle 21.20 per il ciclo 'Italian Crime Stories 'Gomorra: New Edition' - settecempions : @lozaha_ the undoing(sky) , chernobyl (sky), 1992 1993 1994 (sky), the americans (prime),young pope e new pope (sky… -