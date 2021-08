Golf | oro alla statunitense Nelly Korda | dietro le azzurre

Advertising

christoforo00 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Golf Nelly #Korda regala la medaglia d'oro agli USA, argento Giappone, bronzo Nuova Zelanda. Dietro le azz… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Golf Nelly #Korda regala la medaglia d'oro agli USA, argento Giappone, bronzo Nuova Zelanda. Dietro l… - MaurizioTrezzi : @NellyKorda vince la medaglia d'oro del torneo di golf femminile a @Tokyo2020 Una grandissima emozione poter Raccon… - RSIsport : ? Nelly Korda ha difeso con le unghie l'oro nel golf femminile nel quarto e ultimo giro, conquistando l'oro. In cas… - NavMatteo : Con un po' di brividi nell'ultimo round, la statunitense Nelly Korda vince l'oro di golf, ci sarà spareggio per il… -

TOKYO (Giappone) - L'americana Nelly Korda si conferma la regina mondiale e conquista la medaglia d'oro alle Olimpiadi. La numero uno del world ranking al Kasumigaseki Country Club (East Course, par 71) di Saitama chiude con un totale di 267 (67 62 69 69, - 17) colpi. Niente da fare per i tentativi ...

La statunitense Nelly Korda ha mantenuto il vantaggio accumulato al termine del terzo round, confermandosi padrona del golf femminile. Korda, col -2 nell'ultimo round e un -17 totale, si è portata a c ...

Si è concluso da poco il torneo olimpico di golf femminile, e si è confermata padrona assoluta della scena la numero 1 del ranking mondiale, l'americana Nelly Korda, che offre lustro a un cognome già ...