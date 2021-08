Golf femminile, Olimpiadi Tokyo: Nelly Korda si prende anche la medaglia d’oro. Italiane nella seconda metà della classifica (Di sabato 7 agosto 2021) Si è concluso da poco il torneo olimpico di Golf femminile, e si è confermata padrona assoluta della scena la numero 1 del ranking mondiale, l’americana Nelly Korda, che offre lustro a un cognome già ben noto nello sport portandosi a casa la medaglia d’oro. -17 il suo score finale, frutto in larga misura di un eccezionale secondo giro, ma anche del -2 odierno che le porta il successo e il consolidamento della propria annata da ricordare. Il tutto nonostante un pericoloso doppio bogey alla buca 7 (a fronte di cinque birdie e un altro bogey) ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Si è concluso da poco il torneo olimpico di, e si è confermata padrona assolutascena la numero 1 del ranking mondiale, l’americana, che offre lustro a un cognome già ben noto nello sport portandosi a casa la. -17 il suo score finale, frutto in larga misura di un eccezionale secondo giro, madel -2 odierno che le porta il successo e il consolidamentopropria annata da ricordare. Il tutto nonostante un pericoloso doppio bogey alla buca 7 (a fronte di cinque birdie e un altro bogey) ...

