Gli incendi devastano la Grecia: migliaia di turisti e residenti evacuati, nube di fumo circonda Atene (Di sabato 7 agosto 2021) Immagini scioccanti arrivano dalla Grecia, devastata dagli incendi che hanno costretto migliaia di turisti e residenti alla fuga, mentre una nube di fumo e cenere circonda la capitale Atene. Ci sono almeno due vittime per il momento, mentre i roghi continuano a divampare, alimentati dal caldo e dal vento che spazza la penisola. Gravissima la situazione in Attica, con fiamme che sembrano impossibili da domare. Grecia, incendi fuori controllo: brucia l’Attica Sarebbero almeno 150 gli ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 agosto 2021) Immagini scioccanti arrivano dalla, devastata dagliche hanno costrettodialla fuga, mentre unadie cenerela capitale. Ci sono almeno due vittime per il momento, mentre i roghi continuano a divampare, alimentati dal caldo e dal vento che spazza la penisola. Gravissima la situazione in Attica, con fiamme che sembrano impossibili da domare.fuori controllo: brucia l’Attica Sarebbero almeno 150 gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli incendi Continua la lotta contro gli incendi, due vittime in Calabria La siccità e il vento rendono difficili le operazioni di spegnimento dei roghi, quasi sempre di origine dolosa, che stanno colpendo molte regioni del sud Italia. A favorire gli incendi, però, è un'estate che si classifica fino ad ora come la più calda del decennio in Europa, dove la temperatura media del mese di luglio è stata superiore di 1,4 gradi rispetto alla media ...

Grecia nella morsa delle fiamme da 5 giorni, bruciata una città Le fiamme hanno invaso una città vicino ad Atene nella notte, Thrakomakedones, mentre gli incendi continuano a divampare in gran parte del Paese per il quinto giorno consecutivo. Il rogo sul monte Parnitha, alla periferia della capitale, ha costretto migliaia di persone a lasciare le ...

