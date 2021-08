Giustizia | sanzioni al linguaggio dei pm e ordinanze ‘garantiste’ | il governo imbavaglia anche il lessico Da Iv a un pezzo di Pd | la politica già esulta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 agosto 2021) Non c’è solo – come anticipato – la censura alle comunicazioni di pm e forze dell’ordine, esclusi i casi di “rilevante interesse pubblico”. Nel testo, diffuso giovedì, dello schema di decreto legislativo all’esame del Consiglio dei ministri per recepire nel nostro ordinamento la direttiva Ue sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza” si trovanoprevisioni più specifiche, potenzialmente devastanti per l’informazione giudiziaria come siamo abituati a conoscerla. Un esempio? “È fatto divieto – si legge – alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza ...