Giuseppe Conte eletto nuovo presidente del M5s (Di sabato 7 agosto 2021) L'ex premier Giuseppe Conte è stato eletto nuovo presidente del Movimento 5 Stelle, con un autentico plebiscito della comunità pentastellata che lo ha votato sulla nuova piattaforma online, premiandolo con il 92,8% dei consensi. "Ce la metterò tutta - ha commentato Conte in un video sulla sua pagina Facebook - riporrò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspettative e per restituire la massima dignità alla Politica, quella che piace a noi, quella con la P maiuscola. Il nostro è un progetto politico forte, solido, che guarda lontano puntando ai grandi obiettivi globali del 2030 e ...

fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S' - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI | Giuseppe Conte: “Se il M5S avrà i voti cambierà la Cartabia” [Continua su… - gispedicato : RT @giuliaselvaggi2: Letta che fa i complimenti a Giuseppe Conte ma non spende una parola di conforto per il secondo,io davvero non me l’as… - talismanogiada : RT @Iva652: 'La politica è un impegno nobile, nobilissimo. Non lasciamolo solo a chi lo usa come mezzo per fare carriera, per realizzare in… -