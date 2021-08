Giulia De Lellis incinta? Le foto dell’influencer in vacanza con il fidanzato Carlo Beretta e la rivelazione degli amici (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo tanto tempo, Giulia De Lellis è riuscita finalmente a trovare un po’ di serenità insieme al fidanzato Carlo Beretta. I due stanno infatti vivendo un bellissimo periodo, tutto rose e fiori. In più, al momento, sta iniziando a circolar la voce che la De Lellis, potrebbe essere incinta! La storia d’amore I due stanno assieme da circa un anno e come ogni inizio relazione, sono più innamorati che mai. Da quando si sono messi insieme dopo la rottura di Giulia con Andrea Damante, non si sono più lasciati. Inizialmente a causa dell’amicizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo tanto tempo,Deè riuscita finalmente a trovare un po’ di serenità insieme al. I due stanno infatti vivendo un bellissimo periodo, tutto rose e fiori. In più, al momento, sta iniziando a circolar la voce che la De, potrebbe essere! La storia d’amore I due stanno assieme da circa un anno e come ogni inizio relazione, sono più innamorati che mai. Da quando si sono messi insieme dopo la rottura dicon Andrea Damante, non si sono più lasciati. Inizialmente a causa dell’zia ...

Advertising

CorriereCitta : Giulia De Lellis incinta? Le foto dell’influencer in vacanza con il fidanzato Carlo Beretta e la rivelazione degli … - zazoomblog : Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta: figlio in arrivo - #Giulia #Lellis #fidanzato #Carlo - zazoomblog : Giulia De Lellis: fiocco rosa o azzurro? - #Giulia #Lellis: #fiocco #azzurro? - lilistomp : RT @Zziagenio78: Quest'anno non mi stupirei se vincessimo il Nobel per la letteratura col libro di Giulia De Lellis - theWolfman____ : Giulietta di #LoveIslandItalia il programma di Giulia de Lellis (per farvi capire??) balla la coreo di Malibu di Giu… -