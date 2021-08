Giovane in arresto cardiaco, i Carabinieri di Monreale lo salvano (Di sabato 7 agosto 2021) Carabinieri eroi a Monreale salvano un ragazzo che tenta di togliersi la vita, ingerendo alcuni farmaci. La vicenda si è consumata ieri notte a Pioppo, frazione di Monreale. I militari hanno salvato un ragazzo di 26 anni che era in arresto cardiaco probabilmente dopo aver assunto diversi farmaci per togliersi la vita. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monreale lo hanno rinvenuto privo di coscienza mentre una persona cercava di rianimarlo. Un Carabiniere delle due pattuglie intervenute ha preso in mano la situazione praticando le manovre salvavita. ... Leggi su monrealelive (Di sabato 7 agosto 2021)eroi aun ragazzo che tenta di togliersi la vita, ingerendo alcuni farmaci. La vicenda si è consumata ieri notte a Pioppo, frazione di. I militari hanno salvato un ragazzo di 26 anni che era inprobabilmente dopo aver assunto diversi farmaci per togliersi la vita. Idel Nucleo Radiomobile dilo hanno rinvenuto privo di coscienza mentre una persona cercava di rianimarlo. Un Carabiniere delle due pattuglie intervenute ha preso in mano la situazione praticando le manovre salvavita. ...

