Ginnastica ritmica | Linoy Ashram stravolge gli schemi alle Olimpiadi! Vince battendo le Averina Baldassarri sesta

Epilogo a sorpresa nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'israeliana Linoy Ashram ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e ha trionfato grazie a quattro meravigliosi esercizi, coi quali ha messo seriamente in crisi le accreditate russe Dina e Arina Averina, annunciate candidate al titolo alla vigilia dell'evento. La 22enne era salita sul podio all-around ai Mondiali in tre occasioni (bronzo nel 2017 e nel 2019, argento nel 2018) e aveva vinto il titolo agli Europei 2020 (erano assenti tutte le rivali), ma mai aveva sconfitto le ...

