Ginnastica ritmica, le Farfalle sognano la medaglia: bagarre infuocata alle Olimpiadi. Servono perfezione ed emozioni (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia della Ginnastica ritmica ha vinto due medaglie nella sua storia alle Olimpiadi: argento ad Atene 2004 (con Elisa Blanchi, Fabrizia D’Ottavio, Marinella Falca, Daniela Masseroni, Elisa Santoni, Laura Vernizzi) e bronzo a Londra 2012 (con Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk, Andreea Stefanescu). In entrambe le occasioni fu la Russia a vincere, l’invincibile corazzata che ha conquistato cinque titoli olimpici consecutivi (mancò il gradino più alto del podio soltanto ad Atlanta 1996, quando la prova per gruppi venne inserita ai Giochi e si impose la Spagna). Le ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia dellaha vinto due medaglie nella sua storia: argento ad Atene 2004 (con Elisa Blanchi, Fabrizia D’Ottavio, Marinella Falca, Daniela Masseroni, Elisa Santoni, Laura Vernizzi) e bronzo a Londra 2012 (con Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk, Andreea Stefanescu). In entrambe le occasioni fu la Russia a vincere, l’invincibile corazzata che ha conquistato cinque titoli olimpici consecutivi (mancò il gradino più alto del podio soltanto ad Atlanta 1996, quando la prova per gruppi venne inserita ai Giochi e si impose la Spagna). Le ...

