Ginnastica ritmica, Italia terza in qualifica alle Olimpiadi! Farfalle in lotta per le medaglie dietro a Bulgaria e Russia (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia si mette in luce nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e strappa un buon terzo posto nel concorso generale per gruppi, ottimo viatico in vista della finale di domani (ore 04.00) che assegnerà le medaglie. Le Farfalle riescono a incantare in entrambi gli esercizi eseguiti sulla pedana dell’Ariake Gymnastics Centre, convincendo senza strafare e facendo ben sperare alla vigilia dell’atto conclusivo: puntare al podio non è una missione impossibile per la nostra Nazionale di Ginnastica ritmica. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state impeccabili con le cinque ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) L’si mette in luce nellezioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e strappa un buon terzo posto nel concorso generale per gruppi, ottimo viatico in vista della finale di domani (ore 04.00) che assegnerà le. Le Farfriescono a incantare in entrambi gli esercizi eseguiti sulla pedana dell’Ariake Gymnastics Centre, convincendo senza strafare e facendo ben sperare alla vigilia dell’atto conclusivo: puntare al podio non è una missione impossibile per la nostra Nazionale di. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state impeccabili con le cinque ...

