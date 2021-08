Ginnastica artistica, quali sono i rinforzi dell’Italia? Olimpiadi 2024 con ottimismo: Andreoli ed Esposito, nomi di lusso (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia ha ormai trovato una dimensione internazionale di primissimo piano, come dimostrano i risultati delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (argento con Vanessa Ferrari al corpo libero, quarto posto di squadra ad appena quattro decimi dal bronzo). Il lavoro riprenderà a fine agosto con un collegiale, bisognerà iniziare a preparare per i Mondiali di ottobre ma intanto si sta già puntando verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Mancano soltanto tre anni alla prossima edizione dei Giochi, il tempo è tiranno e l’Italia vuole naturalmente rimanere ai vertici della Ginnastica artistica. Le Fate saranno ancora sulla cresta ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia ha ormai trovato una dimensione internazionale di primissimo piano, come dimostrano i risultati delledi Tokyo 2021 (argento con Vanessa Ferrari al corpo libero, quarto posto di squadra ad appena quattro decimi dal bronzo). Il lavoro riprenderà a fine agosto con un collegiale, bisognerà iniziare a preparare per i Mondiali di ottobre ma intanto si sta già puntando verso ledi Parigi. Mancano soltanto tre anni alla prossima edizione dei Giochi, il tempo è tiranno e l’Italia vuole naturalmente rimanere ai vertici della. Le Fate saranno ancora sulla cresta ...

sportface2016 : +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'AR… - chetempochefa : Straordinaria Vanessa ???? Nel corpo libero storica medaglia d’argento ai #GiochiOlimpici per Vanessa Ferrari e per… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - clari_pistello : @nonfraledonne I punteggi vanno in base alla difficoltà degli esercizi purtroppo, come pattinaggio e ginnastica artistica - FreddieTee : RT @yleniaindenial1: Le giurie della ginnastica ritmica e artistica chiaramente sono quelli della demoscopica altrimenti non si spiegano i… -