Gemma Galgani impazzita, si rifà naso e labbra. “Volto trasformato, bruttissima”. Fan senza parole (Di sabato 7 agosto 2021) Gemma Galgani si sta godendo l’estate prima di fare il suo ritorno tra il parterre femminile di Uomini e Donne. Mancano poche settimane alla ripresa della messa in onda del dating show più seguito del pomeriggio di Canale 5. La storica dama del trono over sarà presente anche in questa nuova stagione, dopo che per l’ennesima volta le sue conoscenze all’interno del programma sono naufragate con l’inizio dell’estate. Gemma Galgani riuscirà mai a trovare l’uomo giusto per lei, che decida di accompagnarla fuori lo studio di Uomini e Donne? Magari quest’edizione sarà decisiva, ma nel frattempo la dama non si perde d’animo. ... Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021)si sta godendo l’estate prima di fare il suo ritorno tra il parterre femminile di Uomini e Donne. Mancano poche settimane alla ripresa della messa in onda del dating show più seguito del pomeriggio di Canale 5. La storica dama del trono over sarà presente anche in questa nuova stagione, dopo che per l’ennesima volta le sue conoscenze all’interno del programma sono naufragate con l’inizio dell’estate.riuscirà mai a trovare l’uomo giusto per lei, che decida di accompagnarla fuori lo studio di Uomini e Donne? Magari quest’edizione sarà decisiva, ma nel frattempo la dama non si perde d’animo. ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, nuovo ritocchino estetico per Gemma Galgani! - infoitcultura : Uomini e Donne: Gemma Galgani ha rifatto il naso? - infoitcultura : Gemma Galgani, che indiscrezione: c'è una novità che lascerà tutti senza parole! - pensieronews : Gemma Galgani si è ritoccata esteticamente di nuovo? - francadc : @93_mcp E quando scopriranno che Messina Denaro durante la latitanza gestisce la fanpage di Gemma Galgani then what -