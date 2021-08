Gasperini: «Demiral grande operazione, Percassi molto attivo» (Di sabato 7 agosto 2021) A Londra l’Atalanta perde 2-0 l’amichevole con il West Ham. Gasperini fa esordire Demirale nella ripresa. Le reti sono state dell’attaccante Antonio nel primo tempo e nel finale raddoppio di Fornals. A fine partita, Gasperini ha parlato della partita e del mercato. «È stato un buonissimo test. Sabato abbiamo la Juventus, credo che faremo una partita il mercoledì prima. Abbiamo bisogno di aggiungere alcune cose per essere competitivi”. A proposito della campagna acquisti: «Il mercato dà fastidio, ma ci dà anche l’opportunità di completare la rosa». Elogia l’acquisto di Demiral: «È stata una grande ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) A Londra l’Atalanta perde 2-0 l’amichevole con il West Ham.fa esordiree nella ripresa. Le reti sono state dell’attaccante Antonio nel primo tempo e nel finale raddoppio di Fornals. A fine partita,ha parlato della partita e del mercato. «È stato un buonissimo test. Sabato abbiamo la Juventus, credo che faremo una partita il mercoledì prima. Abbiamo bisogno di aggiungere alcune cose per essere competitivi”. A proposito della campagna acquisti: «Il mercato dà fastidio, ma ci dà anche l’opportunità di completare la rosa». Elogia l’acquisto di: «È stata una...

