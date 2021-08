Gaetano Curreri rompe il silenzio dopo l’infarto: ecco come sta (Di sabato 7 agosto 2021) Gaetano Curreri, durante un concerto con Gli Stadio, è stato colpito da un malore e portato d’urgenza in ospedale: ecco come sta ora. Gaetano Curreri è uno dei musicisti più apprezzati dal pubblico nostrano. Nelle scorse settimane però, l’artista ha fatto preoccupare e non poco i suoi fedeli sostenitori. In quanto durante un concerto con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 7 agosto 2021), durante un concerto con Gli Stadio, è stato colpito da un malore e portato d’urgenza in ospedale:sta ora.è uno dei musicisti più apprezzati dal pubblico nostrano. Nelle scorse settimane però, l’artista ha fatto preoccupare e non poco i suoi fedeli sostenitori. In quanto durante un concerto con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - MARESITAS : RT @ilmessaggeroit: Gaetano Curreri, sollievo dopo l'infarto: «Ho sconfitto questo figlio di...». Come sta il cantante degli Stadio https:/… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Gaetano Curreri, sollievo dopo l'infarto: «Ho sconfitto questo figlio di...». Come sta il cantante degli Stadio https:/… -