Gaetano Curreri, le condizioni dopo il malore: il messaggio sui social rassicura (Di sabato 7 agosto 2021) Il cantante degli Stadio ha ringraziato i suoi fan e colleghi per l’affetto. Il post di Gaetano Curreri ha commosso davvero tutti ed in pochi minuti tante le reazioni. Una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021) Il cantante degli Stadio ha ringraziato i suoi fan e colleghi per l’affetto. Il post diha commosso davvero tutti ed in pochi minuti tante le reazioni. Una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - infoitcultura : Le prime parole di Gaetano Curreri dopo l’infarto: “Anche questo figlio di pu***na l’ho sconfitto” - infoitcultura : Gaetano Curreri, come sta dopo l'infarto? | Non era la prima volta -