Gaetano Curreri degli 'Stadio' dopo il ricovero: " Sconfitto grande figlio di p..." (Di sabato 7 agosto 2021) dopo un improvviso malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto con il 'Solis String quartet', che lo ha condotto in terapia intensiva all'Ospedale Mazzoni di Ascoli, il frontman degli 'Stadio', Gaetano Curreri ha qualcosa da dire ai fan e soprattutto al brutto malore che lo ha colto così alla sprovvista causando molta preoccupazione. Questo è ciò che scrive il cantante della band italiana sul profilo social ufficiale: "Anche questo grande figlio di puttana l'abbiamo Sconfitto! Difficile trovare le parole per descrivere quanto vi sono grato per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 7 agosto 2021)un improvviso malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto con il 'Solis String quartet', che lo ha condotto in terapia intensiva all'Ospedale Mazzoni di Ascoli, il frontman',ha qualcosa da dire ai fan e soprattutto al brutto malore che lo ha colto così alla sprovvista causando molta preoccupazione. Questo è ciò che scrive il cantante della band italiana sul profilo social ufficiale: "Anche questodi puttana l'abbiamo! Difficile trovare le parole per descrivere quanto vi sono grato per ...

