"Funziona diversamente da tutti gli altri": in arrivo il quinto vaccino anti Covid - 19. Di cosa si tratta (Di sabato 7 agosto 2021) Duecento milioni di dosi. A partire dal quarto trimestre di quest'anno e fino al 2023. L'accordo appena firmato dalla Commissione europea si avvia a portare anche in Italia il quinto vaccino ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Duecento milioni di dosi. A partire dal quarto trimestre di quest'anno e fino al 2023. L'accordo appena firmato dalla Commissione europea si avvia a portare anche in Italia il...

Advertising

zazoomblog : Funziona diversamente da tutti gli altri: in arrivo il quinto vaccino anti Covid - 19. Di cosa si tratta -… - _A_mors : Attenzione non è certo che vaccino e perenni richiami vi salvino la vita. Per le cure contro il covid funziona dive… - EleEsse77 : RT @towerfelix: @Methamorphose30 @markorusso69 Si qui e diverso e non ce questa situazione sfissante che ce in Italia anche perche la democ… - moreno_0987 : @lixvspos purtroppo hanno ragione. non capisco cosa vi vaccinate a fare voi giovani? non fatevi fregare. ok che no… - thegroceryline : appena scoperto che una parola inglese addirittura titolo di una canzone che ho scritto tempo fa si pronuncia diver… -