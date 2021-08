Fuga dall'Afghanistan mentre i talebani riconquistano il paese (Di sabato 7 agosto 2021) Fuga dall'Afghanistan, i Taliban riconquistano il paese. Globalist lo ha scritto in più articoli. E la realtà conferma ogni giorno di più questo scenario. Conquista inesorabile I talebani hanno preso il controllo di un secondo capoluogo di provincia in ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021), i Talibanil. Globalist lo ha scritto in più articoli. E la realtà conferma ogni giorno di più questo scenario. Conquista inesorabile Ihanno preso il controllo di un secondo capoluogo di provincia in ...

Advertising

Avvenire_Nei : La grande fuga dall'Afghanistan (abbandonato) è appena iniziata - davidefaraone : E adesso dopo la corsa, le finte, la fuga fuori dall’aula di Montecitorio per difendere il cartello “no green pass”… - globalistIT : - icittadini : Giovani in fuga dall’Italia, poveri e pensionati alla fame, di Pier Carlo Lava - Roberti13109333 : @59Dipendente @ItalianoeRomano Grazie! Per una volta non si potrà dire che c'è una fuga di cervelli dall'Italia. Chiudi la porta quando esci -