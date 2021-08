Formazioni ufficiali Sassuolo-Vicenza | amichevole precampionato 2021

(Di sabato 7 agosto 2021) Ledi, valida come partitaper il. Terza e ultimaper gli uomini di Alessandro Dionisi, reduci dalla vittoria per 0-3 contro il Parma, prima del debutto in Serie A. Dall’altra parte la formazione veneta allenata da Domenico Di Carlo. Fischio d’inizio alle 18, si gioca allo stadio Ricci. Ecco quindi le scelte degli allenatori.: in attesa: Pizzignacco, Di Pardo, Calderoni, Pontisso, Padella, Cappelletti, Proia, Rigoni, Diaw, ...

Advertising

sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #SassuoloVicenza - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Brasile-Spagna, finale calcio Tokyo 2020 - infoitsport : Tokyo 2020, le formazioni ufficiali della finale Brasile-Spagna: Dani Alves e Pedri dal 1' - sportface2016 : #Calcio Formazioni ufficiali #EmpoliUdinese, amichevole pre-campionato 2021 - sportface2016 : #LeicesterManchesterCity, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Fiorentina - Espanyol , valida come partita amichevole nel precampionato 2021. Un test match con scopo benefico: infatti, l'Unbeatables Cup costituisce un'iniziativa per la ...La partita Ternana - Avellino dell'8 agosto 2021 in diretta: presentazione,, risultato e tabellino. Dove vedere la gara valida per il primo turno preliminare di ...le rivendite...Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Vicenza, valida come partita amichevole per il precampionato 2021. Terza e ultima amichevole per gli uomini di Alessandro Dionisi, reduci dalla vittoria per 0-3 con ...Le formazioni ufficiali di Empoli-Udinese, gara amichevole in preparazione della nuova stagione. A poche settimane dall'inizio del campionato italiano, i toscani neopromossi sfidano i friulani ad Aban ...