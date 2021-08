Formazioni ufficiali Leicester-Manchester City, Community Shield 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) Le Formazioni ufficiali di Leicester-Manchester City, gara valevole per la Community Shield 2021, la supercoppa inglese. Il calcio oltremanica riparte dopo la breve pausa estiva, arrivata tardi per buona parte delle squadre a causa degli Europei. I primi club a scendere in campo sono le Foxes, vincitrici dell’ultima FA Cup, e gli uomini di Pep Guardiola, che hanno conquistato meritatamente la Premier League 2020/2021. Al Wembley Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18:15. Le Formazioni ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Ledi, gara valevole per la, la supercoppa inglese. Il calcio oltremanica riparte dopo la breve pausa estiva, arrivata tardi per buona parte delle squadre a causa degli Europei. I primi club a scendere in campo sono le Foxes, vincitrici dell’ultima FA Cup, e gli uomini di Pep Guardiola, che hanno conquistato meritatamente la Premier League 2020/. Al Wembley Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18:15. Le...

Advertising

sportface2016 : #LeicesterManchesterCity, le formazioni ufficiali - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di West Ham-Atalanta #WHUATA - zazoomblog : Brasile U23-Spagna U23 (Olimpiadi sabato H 13.00): formazioni ufficiali quote pronostici. A Yokohama si gioca per l… - sportli26181512 : Brasile-Spagna, le formazioni ufficiali: Cunha-Richarlison, Asensio e Dani Olmo con Oyarzabal: Ecco le formazioni d… - sportli26181512 : Brasile-Spagna LIVE, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio: Ultimo atto, in palio c'è l'oro. Tutto pronto… -